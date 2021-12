Eestis on seni tuvastatud 12 omikroni tüvega nakkusjuhtu

Teisipäeva õhtuse seisuga on omikroni tüve tuvastatud 12 positiivse koroonaproovi puhul.

Valdavalt on omikroni tüvi toodud sisse Lõuna-Aafrika Vabariigist, aga ühel juhul ka Dubaist ja ühel juhul Tansaaniast. Kahe nakatunu puhul on viiruse allikas teadmata, mistõttu ei välista terviseamet juba omikroni tüve Eesti-sisest levikut. Selguse saamiseks leviku uurimine jätkub.

Terviseameti teatel on kinnitust leidnud hüpotees, et omikroni tüvi on deltast on parema levikuga. Kui see deltast kiiremini levib, muutub see ilmselt ühel hetkel ka Eestis dominantseks.

"Oluline on hoida nakatumisfoon madalana, et selle tüve mõjudega toime tulla," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.

Esialgsed andmed viitavad, et uus tüvi on võimeline teatud juhtudel vaktsiini või läbipõdemise teel saadud immuunkaitsest läbi murdma. Seetõttu on eriti oluline oma vaktsineeritust ajakohasena hoida ehk teha tõhustusdoos kohe, kui vaktsiinikuuri lõpust on kuus kuud möödas, rõhutas Sepp.

Riskiriikidest saabujad peavad tegema PCR-testi. Kes pole valmis testi tegema, peab jääma kümneks päevaks isolatsioonis.