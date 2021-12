Reedeks lubatakse Eestis jäävihma

Riigi ilmateenistus prognoosib, et reede pärastlõunal sajab jäävihma, lisaks on oodata lumetuisku.

Kui öö vastu reedet on sajuta ilm, siis vastu hommikut hakkab lund sadama ning tuiskab.

Päeval laieneb lumesadu mandrile, samuti tuisk. Pärastlõunal sajab ka jäävihma. On jäidet ja libeduseoht on suur, teatas ilmateenistus.

Tuule kiirus ulatub 15 meetrini sekundis, saartel ka 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -8 kuni -13, saartel -1 kuni -6 kraadi, pärastlõunal temperatuur tõuseb ja on õhtul saartel null kraadi ümber.

Tallinlasi hoiatas jäävihma eest ka Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, kelle sõnul seisavad kõige keerulisemad ilmaolud liiklejate jaoks lähipäevil alles ees.

"Raskemad ajad ilmastikuoludega on alles ees, sest lund on võimalik välja vedada, aga jääd ei ole võimalik välja vedada," ütles Svet. "Kutsun üles kõiki kinnistuomanikke valmistuma libedusetõrjeks: kui temperatuur hakkab tõusma, siis hoolduspartnerid ja kojamehed peaksid olema valmis graniitkillustiku puistamiseks kõnniteedele. Linnatänavaid teenindavaid ettevõtteid on hoiatatud ja nad on valmis lülituma ümber lumeveolt libedusetõrjele."