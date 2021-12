WSJ: Draghi saamine presidendiks võib ohustada Itaalia majanduse taastumist

Draghi juhtimisel jätkab Itaalia majandus taastumist ja riigis tehakse struktuurseid ümberkorraldusi. Paljud itaallased eelistavad, et ta jätkaks valitsuse juhtimist kuni oma mandaadi lõpuni, vahendas The Wall Street Journal.

Draghi prestiiž ja autoriteet teevad temast ka kõige populaarsema presidendikandidaadi. Itaalia praeguse riigipea Sergio Mattarella ametiaeg lõpeb jaanuari lõpus.

Draghi lahkus Euroopa Keskpanga juhi kohalt 2019. aastal. Siis eeldati, et ta kandideerib järgmiseks Itaalia presidendiks. Eelmisel aastal astus aga Giuseppe Conte peaministriametist tagasi ja Draghi nimetati veebruaris ootamatult valitsusjuhiks.

Peaministrina pälvis Draghi EL-i heakskiidu Itaalia taastepaketile. Tema edukas periood Euroopa Keskpanga juhina tugevdab ka rahvusvahelist usaldust Itaalia valitsuse vastu, teatas The Wall Street Journal.

Paljud Itaalia poliitikud siiski eelistavad, et Draghist saaks uus riigi president. Nad peavad teda ainsaks kandidaadiks, kes omab laialdast toetust Itaalia killustunud poliitilises süsteemis.

Presidendina puuduks Draghil roll Itaalia valitsuse poliitikas. Itaalia presidendil on riigis sümboolne roll, mis esindab rahvuslikku ühtsust ja põhiseadust. Presidendi volitused muutuvad aga oluliseks siis, kui riigi valitsus laguneb. President saab siis parlamendi laiali saata ja kuulutada välja uued valimised.

Paljud poliitikud muretsevad samas, et Draghi lahkumine valitsusest võib valitsuskoalitsiooni destabiliseerida. See võib kaasa tuua erakorralised valimised, mida enamus parteisid ei soovi.

Draghi keeldub endiselt avaldamast, kas ta kandideerib presidendiks.

"Me kõik otsime oma teed, ka mina otsin oma teed. Tähtis pole see, kelleks sa saada tahad, vaid mida me praegu teeme," ütles hiljuti Draghi Roomas kooliõpilastele peetud kõnes.