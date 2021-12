Terras: Euroopa peab Putinile tutvusama sanktsioonide paketti

Euroopa Parlamendi liige Riho Terras ütles ETV saates "Ringvaade", et Euroopa Liit peaks tutvustama Venemaa presidendile Vladimir Putinile Ukraina ründamise korral ellu viidavat sanktsioonide paketti, et Putin tagajärgedest teadlik oleks.

Endine Eesti kaitseväe juhataja, kindral Terras prognoosis, et sõda võib alata siis, kui Euroopa ei suuda järgmisel nädalal Euroopa Parlamendi debattides või ülemkogul väga selget sõnumit saata, et mis siis Euroopa teeb, kui Putin peaks jälle üle piiri minema.

Terrase sõnul on ameeriklased on oma sanktsioonide paketti Putinile tutvustanud, juhul kui sõjaline tegevus peaks algama, eurooplased seda aga teinud ei ole.

"Euroopa Ülemkogu peaks väga selge paketi kokku panema ja ütlema ka omaltpoolt, et hea Venemaa, kui sellised asjad juhtuvad, siis meie teeme seda," ütles Terras.

Terrase hinnangul kardab Putin ka Ukraina relvastamist Lääneriikide poolt moodsa sõjatehnikaga.

"Kui seda ei juhtu, siis tekitatakse olukord, kus saab süüdistada ukrainlasi, et nad on venelasi rünnanud Donetskis mingisuguse relvaga ja see annab ajendi marssida sisse Donetskist, siduda Ukraina lääne poolsed üksused Valgevene piiril, kas siis Valgevene poolt või Pihkva dessantdiviisiga ja rünnata Kiievit, mis on Venemaa ja Valgevene piiridele väga lähedal. Nii, et sõda klassikalise operatsiooni plaani järgi."

"Kui Euroopa liidrid ei näita ühtsust, siis ma arvan, et Putin oportunistina kasutab võimalust ja võimalus tal Kiievisse marssida on olemas," lausus Terras.

Terrase sõnul tuleks vaadata ka Ukrainast laiemat pilti. "Tegelikult on siin oma osa Valgevenel, see mis toimub Bosnias serblastega. Isegi Mali ja Kesk-Aafrika Vabariigi otsused Wagneri sõduritega relvastuda, on osa sellest suurest plaanist, mida Putin on ajanud," rääkis Terras.