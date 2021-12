Neljapäeval jätkub veel veidi krõbedam ilm

Hommikul on Eesti lääne- ja edelaosas enam selget taevast, ida pool on pilvisem, aga ka sajuta. Kagutuult on sisemaal 2 kuni 5, rannikul kuni 10 ja saartel puhanguid kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -11 kuni -18, saartel -10 piirist kõrgem.

Päeval on selgemat taevast kui pilvi, saame ikka sajuta läbi. Mööda maad hakkab aga tuul lund keerutama, sest kagu- ja idatuul tugevneb 4 kuni 10, saartel puhanguti 15, õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -11 kuni -16, saartel kuni -7 kraadi.