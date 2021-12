Pärnu lahel algab jäämurdehooaeg

Transpordiameti jäämurde koordinaator Martin Kaarjärv selgitas, et seoses tugevate miinuskraadidega on Pärnu lahel tekkinud jääkate ning kuna ilmateenistuse ennustuse järgi miinuskraadid jätkuvad, tekib Pärnu sadamat külastatavatel laevadel probleeme jääs sõitmisel.

Kaarjärv täpsustas, et Soome lahel hetkel jäämurde vajadust ei ole, kuid amet on valmisolekus koheselt reageerima, kui see peaks tekkima.

Alates 17. detsembrist hakkavad Pärnu sadamat külastavatele laevadele kehtima ka lisanõuded. Laevadel peab olema vähemalt jääklass 1C (Lloyd`s Register) või teiste klassifikatsiooniühingute samaväärne jääklass. Samuti ei tohi laeva peamasina võimsus olla väiksem kui 1600kW.

EVA-316 valmis 1980. aastal Soomes ning 2004. aastal ehitati see ümber mitmeotstarbeliseks laevaks, millel on muuhulgas jäämurde- ja reostustõrjevõimekus. Laeva meeskonnas on 13 liiget.