Demokraatide juhitud USA suurlinnades kasvab hoogsalt kuritegevus

Kõige rohkem on sel aastal tapetud inimesi Chicagos, seal on mõrvatud juba 739 inimest.

USA suurlinnas Philadelphias purustati viimase 30 aasta mõrvade rekord. Philadelphias tapeti rohkem inimesi kui New Yorgis ja Los Angeleses.

Philadelphias on sel aastal registreeritud juba 521 mõrva. New Yorgis oli see arv 443 ja Los Angeleses 352. Philadelphia rahvaarv moodustab ainult ühe viiendiku New Yorgi rahvaarvust. Los Angeleses elab umbes 50 protsenti rohkem inimesi kui Philadelphias.

"Philadelphia progressiivne peaprokurör Larry Krasner väidab, et linnas pole kuritegevuse kriisi. Meil ei ole kuritegevuse ega vägivalla kriisi," ütles esmaspäeval Krasner.

Krasner väidab, et parem haridusprogramm ja tervishoid vähendaksid linnas vägivaldset kuritegevust.

New Yorgi endine kõrge politseiametnik Robert Boyce süüdistab mõrvade arvu kasvus arreteerimiste vähenemist.

"Enam ei arreteerita kedagi. Inimesi püütakse relva omamise tõttu kinni ja siis nad lastakse kohe vabaks," ütles Boyce telekanalile ABC News.

Hoogsalt kasvab vägivald ka USA lääneranniku linnas Portlandis. Vägivald pole Portlandis nii suur olnud juba aastakümneid. Linna eelmine mõrvade rohkeim aasta oli 1987, siis tapeti 66 inimest.

Portlandis elab umbes 650 000 inimest, politseijaoskonnas töötab ainult 789 ametnikku. Viimati oli linnas nii vähe korrakaitsjaid 30 aastat tagasi, vahendas The Oregonian.

Sotsiaalse õigluse liikumise aktivistid väidavad, et politseinikud on rassistlikud. Aktivistid teevad Portlandis lobitööd, et politsei rahastamist vähendada.

Hiljuti kiitis Portlandi linnavalitsus siiski heaks politsei eelarve rahastamise suurendamise. Linnavõimud tahavad tänavatele tuua juurde 300 korrakaitsjat.