Lääne-Nigula vallavanemaks pürivad Simmo Saar ja Aivar Riisalu

Simmo Saar ütles ajalehele, et tal on Lääne-Nigula vallas tuttavaid ja et ta on seal noorena aega veetnud.

Oma kandideerimist kinnitas Lääne Elule joviaalselt ka Riisalu, kui oli ootamatu küsimuse peale end pisut kogunud ja kohkumisest üle saanud.

Riisalu vend Arvo Riisalu on Lääne-Nigula vallavolikogu liige ja Riisalu ütles end tundvat üsna mitut kohalikku poliitikut.

Kes talle just ettepaneku tegi, Riisalu ei avalikustanud: "Oli mitmeid, kes kurtsid kurba saatust, et polegi nagu kedagi vallavanemaks."

Lääne-Nigula vallavanema kohale laekus kuus avaldust, komisjon hakkab kandidaate kaaluma järgmisel nädalal.