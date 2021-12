Postimees lahkub Eesti ajalehtede pressipreemiate süsteemist

"Postimehe Jaan Tõnissoni fond on tegutsenud juba mõnda aega ja andnud välja ka ise pressipreemiaid. Ja sel aastal me teeme seda täiesti enneolematus mahus. Mitut asja korraga lihtsalt ei jõua, ei jaksa. Tahame keskenduda oma preemiate süsteemile," ütles Aavik ERR-ile.

Aavik kinnitas, et näiteks pressinõukogust lahkumist Postimees ei plaani.

"Päris kindlasti mitte. Eneseregulatsiooni organit on Eesti ajakirjandusele vaja. See on pikalt läbi vaieldud ja aru saadud, milliseid probleeme pressinõukogu lahendab," ütles Aavik.

"Mitte mingisugust kavatsust ühiseid tegevusi lõpetada seal, kus neil on selge mõte ja selge kasu kõigile osapooltele meil kindlasti kavas ei ole," sõnas Aavik.