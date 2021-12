MaRa esitab Soome konkurentsiametile kaebuse Wolti hinnapoliitika suhtes

MaRa hinnangul omab Wolt turul domineerivat positsiooni, mis võimaldab kontrollida hindu ja dikteerida lepingutingimusi.

MaRa teatas, et palub KKV-l läbi viia uurimine, kas Wolt rikub konkurentsivõimelisi hindu puudutavaid seadusi, vahendas Yle.

MaRa asejuhi Veli-Matti Aittoniemi sõnul lisab Wolt restoranidega sõlmitud lepingutesse tingimuse, mis kohustab restorane nõudma söögi eest sama hinda, olenemata sellest, kas klient sööb restoranis või laseb toidu koju tuua.

See tähendab, et restoranidel pole võimalik klientidelt toidu kojutoomise eest tasu võtta. Transpordi eest tuleb Woltile aga lisatasu maksta.

"Soovime, et võimud selgitaksid, kas Wolti sugune ettevõte, millel on nii suur turuosa, saab kehtestada sellist tingimust. See on kõik, mida teada tahame," ütles Aittoniemi.

MaRa poolt läbiviidud uuring leidis, et Wolti osakaal Soome toidu kulleriteenuste turul on 42 protsenti. Helsingi suurlinnapiirkonnas on see osakaal 55 protsenti.

Väidetavalt kavatseb MaRa esitada oma taotluse KKV-le aasta lõpus. Kaebus puudutab ainult Wolti ega hõlma teisi selliseid firmasid nagu Foodora. Aittoniemi sõnul rakendab Wolt oma lepingutes erakordselt rangeid tingimusi.

Wolti teatel on kõik restoranidega sõlmitud lepingutes sisalduvad tingimused seaduslikud.

"Meie hinnangul on meie lepingute tingimused seaduslikud ning on kooskõlas ka klientide huvide kaitsmisega," teatas Wolti Soome osakonna juht Henrik Pankakoski.