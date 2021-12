Ringkonnakohus tühistas kolmes koolis määratud esialgse õiguskaitse

Ringkonnakohtu hinnangul oleks terviseameti hinnanguga arvestamine käskkirjade põhjendusi arvestades olnud mõistlik, aga sellist kohustust koolidele kehtivast õigusest ei tulene.

Ringkonnakohus märkis, et ei terviseamet ega valitsus ei saa otsustada kooli õppevormi ehk kooli osalise distantsõppele suunamise üle.

Ringkonnakohus rõhutas, et see määrus ei välista samas asjas edaspidi esialgse õiguskaitse kohaldamist, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Distantsõppe korduval kohaldamisel tuleb arvestada selle õppevormi kumulatiivset mõju õpilastele. Mida pikemalt seda samade õpilaste suhtes on kohaldatud, seda kaalukamad peaks olema kohaldamist õigustavad asjaolud. Neid saab halduskohus korduva esialgse õiguskaitse vajaduse korral ka hinnata.

Ringkonnakohtu hinnangul ei saa kohus ennetavalt keelata distantsõppe rakendamist sõltumata asjaoludest. Distantsõppe rakendamine on kooli kaalutlusõigus, millesse kohus saab sekkuda piiratud ulatuses. Kaebajate õiguste riivet ei saa ka pidada sedavõrd intensiivseks, et see kaaluks üles avaliku huvi ja puudutatud isikute huvid, märkis kohus. Kaebajad suunati distantsõppele võrdlemisi lühikeseks ajaks ja kohtu hinnangul kaks nädalat ei ole nii pikk ajavahemik, et selle jooksul võiks eeldada oluliste õpilünkade tekkimist või muid olulisi negatiivseid tagajärgi, mida järgneva kontaktõppega ei saa tasandada.

Ka märkis kohus, et praeguseks oluliselt taandunud üldisi nakatumisnäitajaid arvestades ei ole klasside kaupa distantsõppele suunamine enne õppeveerandi lõppu ilmselt enam päevakorral.

Ühe kooli kodukord (kaebusega on seotud kolm kooli) näeb ette terviseametilt arvamuse küsimise distantsõppele suunamise otsuse tegemisel, kuid ringkonnakohtu hinnangul ei tulene kodukorrast üheselt sellist kohustust. Nimelt näeb see ette, et kooli juhtkonnal on õigus suunata kool osalisele või täielikule juhendatud distantsõppele ja otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (vabariigi valitsus, terviseamet, haridusamet, päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga. Kahe teise kooli kodukordades sarnast punkti aga pole. Seetõttu oli ringkonnakohtu hinnangul põhjendamatu, et koolide osalise distantsõppele suunamise otsustamisele oleks tulnud igal juhul kaasata terviseamet.

Ringkonnakohtu määrus puudutas vaid esialgse õiguskaitse üle otsustamist. Asja sisuline menetlus – koolide distantsõppele suunamise käskkirjade õiguspärasuse tuvastamise osas – jätkub halduskohtus.