Roheliste poliitik kirjutab Postimehes terviseteemalisi artikleid

"Loomulikult on igas sellises situatsioonis huvide konflikti oht, aga me talitame omalt poolt niimoodi, et seda huvide konflikti ohtu maandada. Temast ei saa kindlasti siin erakonna propagandisti, vaid tal on kindlad ja piiritletud ülesanded," ütles Aavik ERR-ile.

"Poliitilisele tegevusele on oma koht inimese eraelus ja terviseuudiste tõlkimine, kajastamine seda kuidagi ei takista. Me ei taha ka kuidagi tekitada sellist olukorda, et need tegevused kuidagi omavahel risti lähevad," sõnas Aavik.

Vastates küsimusele, kas sel juhul võiks ka näiteks EKRE aseesimees Mart Helme olla ajaloorubriigi toimetaja või poliitikatoimetaja, ütles Aavik, et see on üle võlli üldistus. "Lahendame ikkagi päris probleeme, mitte selliseid, mis on äärmuslikud," ütles ta.

Aavik rääkis, et Postimehe alla tõi Laane see, et Postimees Grupp ostis sel sügisel Terviselehe.

"Aleksander Laane on siiamaani aastakümnete vältel üksinda välja andnud ajalehte, mille nimi on Terviseleht. Postimees Grupp on kutsunud ta meie katuse alla seda tegema. Laane jääb meil ka Postimehes töötades ajakirjanikuna kajastama terviseuudiseid. Terviseleht järgmisest aastast hakkab tegutsema Postimees Grupi maailmas," rääkis Aavik.

Aleksander Laane lubas ERR-ile oma kommentaari anda laupäeval.