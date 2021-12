Valitsus pikendas omikroni riskiriikidest saabujate testimiskohustust

Valitsus pikendas kuni 7. jaanuarini testimiskohustust kõikidele inimestele, kes saabuvad Eestisse riikidest, kus on kõrgendatud risk nakatuda koroonaviiruse omikroni tüvega. Juhul kui inimene ei soovi testida, peab ta jääma 10 päevaks isolatsiooni.

Isolatsiooni ei pea jääma viimase 12 kuu jooksul vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud inimesed, kelle PCR testi tulemus on negatiivne. Kõik teised, kes soovivad 10-päevast isolatsiooni lühendada, peavad lisaks pärast Eestisse saabumist tehtud testi tegema täiendava testi mitte varem kui kuuendal päeval. Kui mõlema testi tulemus on negatiivne, saab naasta tavapärase elu juurde, teatas valitsuse pressiteenistus.

Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni tuleb nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimestel viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas.

Riskiriikide nimekirja on Eesti arvanud 10 riiki. Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus on nimetanud omikroni riskiriikideks kaheksa Lõuna-Aafrika piirkonna riiki: Lõuna-Aafrika Vabariik, Botswana, Malawi, Lesotho, Svaasimaa, Namiibia, Mosambiik ja Zimbabwe. Epidemioloogilistel põhjustel on terviseamet lisanud Eesti seisukohalt riskiriikide nimekirja ka Egiptuse ja Türgi.

Praegu Eestis kinnitust leidnud omikron tüved on olnud seotud Lõuna-Aafrika vabariigist reisimisega.

Testimise nõue kehtib kõikidele reisijatele ega sõltu Eestisse saabumise viisist. Eestit transiitriigina läbivatele inimestele testimis- ja isolatsioonikohustus ei laiene.

Kui riskiriikidest tulles on PCR-testimine isolatsiooni vältimiseks või lühendamiseks kohustuslik, siis teistest riikidest saabudes on valitsuse tungiv soovitus seda teha.

Testi saab teha lisaks lennujaamale ka kõigis teistes koroona testimispunktides. Eesti elanikele on testimine tasuta.