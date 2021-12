EMA: tõhustusdoosid on efektiivsed juba kolm kuud pärast esimest kuuri

Koroonaviiruse tõhutusdoose on ohutu ja efektiivne manustada juba kolm kuud pärast esialgset vaktsiinikuuri, teatas neljapäeval Euroopa ravimiamet (EMA).

Varem soovitati tõhustusdoosi kuus kuud pärast esmast kuuri.

"Praegused andmed näitavad, et peamise vaktsineerimise lõpetamise järel on tõhustusdoos ohutu ja efektiivne juba kolm kuud hiljem, kui nii lühikene ajavahemik on tervishoiu vaatenurgast vajalik," teatas EMA vaktsiinistrateegia juht Marco Cavaleri.