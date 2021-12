Valitsus plaanib aastavahetuseks vähemalt osa piiranguid peatada

Kuigi valitsus koroonapiirangute leevendamisega ei rutta, siis aastavahetuseks plaanitakse erandeid. Hoolimata sellest, et Eestis on nakatumine langenud, ei taha valitsus üldiste leevendustega liialt riskida, kuna omikroni tüve kohta on infot jätkuvalt vähe.

"Kas see on ka ohtlikum tüvi, seda me praegu ei tea ja seetõttu teadusnõukoja ja terviseameti soovitus on olnud oodata veel leevendustega, mida meie tase juba lubaks, et mitte ennast leida jälle olukorras, kus viirus hakkab väga kiiresti levima ja me peame tegema palju karmimaid samme," rääkis Kallas.

Haigeid ja lähikontaktseid puudutavaid Covid-19 karantiini nõudeid ja piiranguid pikendas valitsus 31. märtsini.

"Pole välistatud, et tuleb ka neid veel tegelikult tulevikus pikendada, kui epideemia jätkub, kui nakkusriskid on jätkuvalt kõrged. See on oluline, et inimesed jääksid nakkushaiguse korral koju ja loomulikult ka lähikontaktsena, et kiiresti nakkusahelad katkestada ja haiglaravi ülekoormust vältida," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Seda, millal võib kaduda kella 23 piirang, ei osanud ministrid veel kindlalt öelda. Kallase sõnul tahetakse teha otsus järgmise nädala alguses.

"Meil on kokkulepe teadusnõukoja ja terviseametiga see info selleks ajaks välja kaevata. On lootus, et uuringud tulevad ka mujalt maailmast, et kas tegemist on ohtlikuma tüvega," ütles Kallas.

Aastavahetusel tehakse Kiige sõnul piirangutes kindlasti erand.

"Oleme varem välja öelnud, et aastavahetuseks tuleb teatud leevendused teha. Ei ole mõeldav öelda inimestele, et aastavahetus algab tänavu tund või kaks varem," lausus Kiik.