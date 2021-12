Macron tahab uut mehhanismi EL-i piiride kaitsmiseks

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus neljapäeval looma uusi mehhanisme, et kaitsta Euroopa Liidu piire.

Macron ütles pressikonverentsil, et Euroopa peab tagama oma piiride kaitsmise. Tema sõnul toetab Prantsusmaa Schengeni ala reforme, kui riik võtab üle EL-i eesistumise.

Macron lubas ka töötada tugeva ja suveräänse Euroopa Liidu nimel.

Analüütikute hinnangul võib Macroni soov olla Euroopas juhtrolli võtmine pärast Saksa pikaajalise kantsleri Angela Merkeli ametiaja lõppu.

"Prantsusmaa eesmärk on astuda Euroopa suunas, mis on maailmas võimas, täielikult suveräänne, vaba oma valikutes ja mille saatus on enda kätes," ütles ta pressikonverentsil.

Macron: EL-i eelarvereeglite osas tuleks ümber mõelda

Macron ütles neljapäeval ka seda, et Euroopa Liit peaks oma ranged eelarvepuudujäägi reeglid ümber mõtlema.

President sõnas, et Prantsusmaa hakkab eesistujariigina vedama eest jõupingutust selleks, et mõeldaks ümber reeglid, mis nõuavad eelarve puudujäägi jäämist alla kolme protsendi sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Defitsiidireegel peatati ajutiselt koroonaviiruse pandeemia algul, et lubada riikidel kulutusi majanduse päästmiseks suurendada.

Macron valiti Prantsuse presidendiks 2017. aastal ning aprillis ootavad teda ees uued valimised. Macron pole ametlikult kuulutanud, et ta kavatseb presidendivalimistel kandideerida, kuid üldiselt eeldatakse, et ta seda teeb, kirjutas AFP. Hiljutised küsitlused näitavad toetuse tõusu parempoolse Vabariiklaste kandidaadile Valerie Pecresse'ile.