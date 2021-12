WSJ: Hiina võimude suurim väljakutse on stabiilse majanduskasvu tagamine

Hiina võimud sekkuvad üha rohkem riigi majandusse. Selle nädala alguses teatas Hiina keskpank (PBOC), et vähendab rahasummat, mida pangad peavad reservis hoidma. Valitsus lihtsustab ka hüpoteeklaenude andmist.

Majandusteadlased eeldavad, et kompartei vähendab väikeettevõtjate maksukoormust. Võimalik on ka intressimäärade langetamine, mis on püsinud stabiilsena alates 2020. aasta aprillist, vahendas The Wall Street Journal.

"Peking peab kiiresti oma poliitikat leevendama, et vältida majanduse rasket maandumist," teatasid finantsteenuste firma Nomura Holdings analüütikud.

Hiina juht Xi Jinping tahab aga kinnisvarasektoris vähendada spekuleerimist. Samuti on Hiina võimud mures erasektori suure laenukoormuse pärast. "See iseloomustab vastuolusid, kus Peking püüab reguleerida turgu, samal ajal säilitada stabiilset majanduskasvu," ütles Cornelli ülikooli majandusprofessor Eswar Prasad.

Koroonaviiruse omikroni variandi levik suurendab veelgi ebakindlust Hiina majanduses. Hiinas kehtivad karmid koroonapiirangud, mis vähendab riigis tarbimist.

Paljud analüütikud prognoosivad, et Hiina järgmise aasta majanduskasv on umbes viis protsenti. See oleks viimase aastakümne madalaim kasv, vahendas The Wall Street Journal.

Neljapäeval teatas reitinguagentuur Fitch, et kaks Hiina suurt kinnisvarafirmat on jätnud täitmata 1,6 miljardi dollari väärtuses võlakirjakohustusi. Riigi üks suurimaid kinnisvarafirmasid Evergrande vaevleb 300 miljardi dollarilise võlakoorma all.

Fitch kinnitas neljapäeval, et firma ei suutnud tasuda üle 1,2 miljardi dollarilist võlakirjamakset. Agentuur langetas firma krediidireitingu tasemele RD (piiratud maksejõuetus).

Evergrande hoiatas reedel, et ei pruugi suuta oma finantskohustusi täita. Valitsus kutsus firma asutaja seepeale vaibale ja teatas "riskihalduskomitee" loomisest firma restruktureerimiseks.