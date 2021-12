USA kindral: Iraani heidutamiseks on olemas hulk sõjalisi võimalusi

USA keskväejuhatuse ülem kindral Frank McKenzie ütles ajalehele Financial Times, et Iraani heidutamiseks on olemas hulk sõjalisi võimalusi.

"Ma arvan, et Iraan alahindab meid tõsiselt, kui nad usuvad, et saavad jätkata rünnakuid Iraagis ja Süürias ning suudavad siis tuumaläbirääkimisi pidada ilma ühegi vastuseta," ütles kindral McKenzie.

2015. aasta tuumaleppe taastamise läbirääkimised venivad. Joe Bideni administratsioon proovib Iraani rohkem survestada. Iraani uus valitsus esitab aga üha rohkem nõudmisi.

Iraani režiim nõuab tagatist, et ükski USA administratsioon ei saaks tulevikus kokkuleppest ühepoolselt taganeda. Eksperdid leiavad, et USA-l on võimatu selliseid tagatisi anda.

McKenzie sõnul proovib USA siiski esialgu diplomaatilisel teel tagada, et Iraan ei ehitaks omale tuumarelva.

"Diplomaatia juhib praegu meie kavatsusi. See on kõigi jaoks parim tee edasi ja Iraan peab sellest aru saama," ütles McKenzie.

USA riikliku julgeolekunõunik Jake Sullivan kohtus oktoobris Pentagoni kindralitega, kus arutleti sõjalisi võimalusi, mille eesmärk oleks tagada, et Iraan ei saaks toota tuumarelva, vahendas Financial Times.

USA kõrgete ametnike sõnul kavatseb Bideni administratsioon karmistada Iraani-vastaste sanktsioonide jõustamist. USA ametnikud kohtuvad AÜE naftafirmade ja pangajuhtidega. "Nad hoiatavad, et USA näeb tehinguid, mis pole sanktsioonidega kooskõlas. Need pangad seisavad silmitsi äärmise riskiga, kui see jätkub," ütles üks kõrge ametnik ajalehele The Wall Street Journal.