Minister: vajadusel tuleb Eesti Energia reservvõimsuse kohustust pikendada

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond), kes on riigi esindajana Eesti Energia üldkoosolek, ütles, et nii kaua, kuni pole alternatiivi, tuleb hoida ettevõtte kohustust tagada vähemalt 1000 MW elektrienergia tootmisvõimsusi.

"Seniks, kuni ei ole alternatiivi, on see loomulikult vajalik. Viimased nädalad on näidanud, et ilma sellise reservvõimsuse hoidmiseta ei oleks meil olnud mõeldav toimetada," rääkis Pentus-Rosminannus Vikerraadio saates "Uudis +".

Minister rääkis, et valitsuskabinetis on üsna värskelt arutanud ka seda, kas ja millal on võimalik reservvõimsuse tagamist korraldada hoopis turult pakkumisi küsides. "Tõenäoliselt ei ole Eesti Energia enam ainus, kellel see võimekus olemas on või kellel see võimekus lähiajal tekib," märkis rahandusminister.

"Aga senikaua, kui meil seda alternatiivi ei ole ja meil ei ole kindlust, et seda on võimalik teisiti tagada, siis see ootus Eesti Energiale püsib omaniku poolt," lisas Pentus-Rosimannus.

Täpsustavale küsimusele, kas valitsus pikendab praegu 2023. aastani kehtivat reservvõimsuse hoidmise kohustust, vastas Pentus-Rosimannus, et seda tuleb valitsuse tasemel arutada. "Aga nii nagu ma ütlesin – kui ei ole alternatiivi selleks hetkeks, siis seda alternatiivi ei ole. Ehk seda tuleb teha, sest sellise reservvõimsuse hoidmine peab olema Eestis tagatud."

Reformierakonna koalitsioonipartneri Keskerakonna liimetest ministrid on viimasel ajal rääkinud vajadusest pikendada eelmise valitsuse ajal Eesti Energiale pandud ja 2023. aastani kehtivat kohustust.