Opositsioonierakonnad ei ole valitsuse koroonameetmetega rahul

Valitsus otsustas pikendada haigeid ja lähikontaktseid puudutavaid Covid-19, karantiininõudeid ja piiranguid kuni 31. märtsini. Aastavahetuse kohta aga plaanitakse teha erandeid.

Isamaa fraktsiooni esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul jäävad valitsuse piirangud talle ebaselgeks.

"Kahjuks ei saa ma nendest valitsuse otsustest, mis puudutavad kogu seda koroonanakkuse leviku ohjamist, piiranguid ja kõike muud, absoluutselt aru. Ja minu arvates ei ole siin mitte mingisugust süsteemsust," ütles Seeder.

Seederi sõnul ei mõista ta olukorda, kus valitsus lubab välitingimustes toimuval maailmakarikaetapil osaleda vaid 1500 inimesel, ent samal ajal tohib Eesti laulul osaleda siseruumis 3000 inimest.

Ka küsis Seeder, miks ei võimaldata inimestel teha testimist vahetult enne üritustel osalemist.

"Kui inimene saab negatiivse testi, siis see kinnitab, et ta on nakkusohutu, ja kinnitab palju paremini seda nakkusohutust ja aitab levikut vältida kui see, kui mul on taskus koroonapass, mis näitab, et ma olen kunagi kuid tagasi vaktsineeritud või läbi põdenud, aga võin hetkel olla ka nakkuse kandja," rääkis Seeder.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehele Indrek Saarele teeb muret vaktsineerimise seis. Tema sõnul on halvasti vaktsineeritud riskirühmad ja ka tervikpildilt oleme kaitsepookimisega Euroopas viimaste seas.

"Mind paneb oluliselt rohkem muretsema see, et valitsusel ei ole tegelikult plaani, kuidas seda viirust kontrolli all hoida ja kuidas olla valmis potentsiaalseks neljandaks laieneks," sõnas Saar.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimehele Henn Põlluaasale jääb arusaamatuks, miks ei nõuta eneseisolatsiooni isikutelt, kellel on koroonapass ja kes on vaktsineeritud.

"Me teame ju väga hästi, et tegelikult see vaktsineerimine ei aita pikas perspektiivis. Ka vaktsineeritud jäävad haigeks, nakatavad teisi inimesi. Selles suhtes need karantiini piirangud ei ole tõhusad ega ka mõtestatud," ütles Põlluaas.