USA kehtestas Aafrika ühele rikkamale naisele sanktsioonid

USA välisminister Antony Blinken ütles, et Santosele ja tema lähisugulastele kehtestati viisapiirangud, mis on seotud avalike vahendite omastamises isiklikuks hüvanguks, vahendas The Times.

USA värskete sanktsioonide nimekirja sattus ka Libeeria sõjapealik ja poliitik Prince Johnson. 1990. aastal rüüpas Johnson õlut ja vaatas kuidas tema mehed piinasid ja tapsid riigi presidendi Samuel Doe.

Isabel dos Santos sai hariduse mainekas Londoni erakoolis. Ta on Angola endise diktaatori Jose Eduardo dos Santose vanim laps. Jose Eduardo dos Santos valitses Angolat 40 aastat. USA võimud väidavad, et Isabel dos Santos röövis oma isa valitsusajal riigikassast miljardeid dollareid.

Isabel dos Santos väidab, et tema vastased süüdistused on osa poliitilisest nõiajahist. Santose sõnul teenis ta oma varanduse raske tööga. Hetkel elab ta Dubais.

Angolas asuvad rikkalikud loodusvarad, kuid on sellest hoolimata maailma üks vaesemaid riike.