Uuel nädalal alustavad regulaarset kiirtestimist ka kutsekoolid

Kiirtestide uus tarne jõuab kõigi koolideni nädala alguses. Medesto Logistics on alustanud antigeeni kiirtestide tarnimist koolidesse arvestusega, et testitakse vaktsineerimata või mittepõdenud õpilasi ja töötajaid kaks korda nädalas. Haridusminister Liina Kersna märkis, et kui kool otsustab siiski, et on vaja testida kogu kooliperet sagedamini kui kaks korda nädalas, siis tuleb lahendus koostöös koolipidajaga leida.

Kiirtestimine koolides algas novembri alguses ning ministeerium on kogunud igal nädalal tulemuste kohta andmeid. Sel nädalal vastas kiirtestimise küsitlusele 462 kooli ehk 89 protsenti üldhariduskoolidest. Positiivsete kiirtestide arv on oluliselt vähenenud, aga seda on mõjutanud ka asjaolu, et testituid on vähem.

Küsitlusele vastanud koolides said viimase nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 199 õpilast. Eelmisel nädalal oli positiivseid teste 291, nädal varem 392, enne seda 507, novembri teisel nädalal 584 ja novembri esimesel nädalal 922.

Koolitöötajatest andis sel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 25 töötajat. Eelmisel nädalal oli neid 23, neljandal testimisnädalal 65, kolmandal 69, teisel 90 ja esimesel nädalal 117.

Kokku tuvastati sel nädalal 224 positiivset kiirtesti. Ühtegi positiivset õpilaste testi ei leitud 363 koolis ehk 79 protsendis vastanud koolidest, eelmisel nädalal ei olnud positiivseid kiirteste 325 koolis ehk 73 protsendis vastanud koolidest.

Kokku on kuue nädala jooksul positiivse testitulemuse saanud 2901 õpilast ja 389 töötajat ehk küsitlustele vastanud koolides on kokku tuvastatud 3290 positiivset kiirtesti.

Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides veidi üle 93 000 õpilase ja 12 000 töötaja. Kõige rohkem on koole, kes testivad kõiki õpilasi ja õpetajaid – 42 protsenti vastanutest –, kuid nende osakaal on võrreldes eelmise nädalaga langenud (eelmisel nädalal 61 protsenti). 40 protsenti vastanud koolidest testis ainult vaktsineerimata ja koroona läbi põdemata õpilasi ja töötajaid (eelmisel nädalal oli selliseid koole 27 protsenti).

Viis protsenti vastanutest ei testinud kedagi, sest testid olid otsas. Ülejäänud koolid (13 protsenti) kasutavad kombineeritud lahendusi, näiteks testiti üks kord nädalas kõiki ja üks kord nädalas neid, kes pole vaktsineeritud ega läbipõdenud või oli erisusi kooliastmete lõikes.

Kuigi testimiskordade arv tervikuna vähenes, on siiski kõige rohkem neid koole, kus testisid õpilased end kaks korda nädalas, neid oli 59 protsenti vastanutest (eelmisel nädalal 80 protsenti).

Kiirtestimine jätkub esialgu veebruarini.