Jäävihma võib tulla ka laupäeval

Laupäeva öö on pilvine, sajab nii lund, lörtsi, vihma kui ka jäävihma. Paiguti on ka udu. Mitmel pool on libe. Puhub kagu- ja idatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Termomeetril on -1 kuni -4, saartel ja Edela-Eestis 0 kuni +3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikulgi on pilvine, sealjuures mitmel pool sajab nii lund, lörtsi, vihma kui ka jäävihma. Paiguti püsib veel udune. Paljudes kohtades on jäidet ja libeduseoht on suur. Kagu- ja idatuul puhub 5 kuni 11, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb valdavalt 0 kraadist ülespoole.

Päeval on jätkuvalt pilvine ja libe, sest sajab peamiselt lörtsi ja vihma. Kagutuul puhub 5 kuni 10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärastlõunal pöördub tuul Liivi lahe ümbruses lõunasse ja edelasse ning nõrgeneb. Temperatuur jõuab valdavalt plusspoolele, Virumaal on veel ennelõunal -1 kraadi.

Edaspidi muutuvad sulailmad sagedasemaks. Aeg-ajalt sajab vihma, Ida-Eestis on võimalikum nii lörts kui ka lumi. Lähipäevadest olulisema sajuta tõotab tulla esmaspäev. Ühtlasi langeb siis taas temperatuur, aga üürikeseks.