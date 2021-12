Reedest võib Lõuna-Eestis minna jalgsi Peipsi ja Lämmijärve jääle

Trotsides tuulist talveilma oli reedel Räpina sadamast Lämmijärve jääle läinud kümmekond kalurit, ikka selleks, et tegeleda oma lemmikhobiga.

"Kella üheksast tulin peale, hakkasin püüdma. Koha ja ahvenat loodan saada, aga paistab, et tänase ilmaga ei tule siit midagi," rääkis Indrek "Aktuaalsele kaamerale".

Jää peal peab olema spetsiaalne varustus. "Taliõnged, kes mingeid lante kasutab. Mina kasutan põikilante ja püstlante põhiliselt. Kui väiksem tuul on, siis saab ka sääsevastsete ja kirptirguga püüda," selgitas Indrek.

Mõni kalamees alustas kalaretke alles keskpäeval, et jääoludega tutvust teha.

"Lähen proovin. Esimene kord, lähen vaatan, ei oska midagi öelda praegu. Eks näis, mis on. Eks saadki oma igapäevaelust natukene välja, see kala ei ole minu jaoks tähtis. Pigem saada eemale kõigest, siin on nagu ta on, aga mõnus ikkagi," rääkis Mart.