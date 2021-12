Kuberner: Kentuckys on tornaado nõudnud vähemalt 50 inimese elu

Mitu maakonda on laastatud ning kõige võimsama tornaado teekond läbi osariigi oli üle 300 kilomeetri, ütles kuberner.

Samal ööl varises tormi tõttu kokku Amazoni laohoone Illinois' osariigis ja umbes 100 töötajat jäi sisse, teatas kohalik meedia.

"Ma kardan, et Kentuckys on surnud üle 50 inimese..., tõenäoliselt pigem kusagil 70 ja 100 vahel," ütles ta.

"See on kõige tõsisem tornaadojuhtum Kentucky ajaloos."

Palju inimesi sai surma Mayfieldi linna küünlavabriku katusevaringu tagajärjel, ütles kuberner.

Sotsiaalmeedias levivatel piltidel ja videotel on näha tormist räsitud Mayfieldi. Majadest on järel rusud, metallkonstruktsioonid on väändunud, tänavad on täis murdunud puid ja telliskive.

"Ma kuulutasin enne südaööd välja eriolukorra," teatas Beshear ja lisas, et välja on saadetud suured pääste- ja otsingurühmad, kuid töid raskendab laialdane elektrikatkestus.

Tornaadod liikusid ka teistes osariikides

Reede õhtul ja laupäeva varahommikul tabas USA kesklääne- ja lõunaosariike mitu tornaadot.

Tennessee loodenurgast Lake'i maakonnast on tulnud teated kahest tormiohvrist, ütles osariigi päästeameti pressiesindaja. Naabermaakonnas Obionis sai surma üks inimene.

Craigheadi maakonna kohtunik Marvin Day ütles uudisteagentuurile Associated Press, et keeristorm tabas 86 voodikohaga Monette Manori hooldekodu osariigi kirdeosas. Üks inimene sai surma ja 20 jäi kokkuvarisenud hoonesse lõksu. Viie inimese vigastused on tõsised.

Kannatada sai ka 32 kilomeetri kaugusel Trumanis asuv hooldekodu, aga seal teadaolevalt keegi viga ei saanud. Elanikud evakueeriti.

Missouri osariigis Defiance'i ja New Melle'i linna lähedal varises maja kokku ning üks inimene sai surma ja kaks viga.

Sajad inimesed osalesid ööl vastu laupäeva päästetöödel Illinois' osariigis Edwardsville'i lähedal asuvas Amazoni laohoones, kus öine vahetus oli õnnetuse jõulutellimisi teele saatmas.

Piltidelt on näha, et Edwardsville'i linnas asuva hiigelsuure Amazoni lao üks sein on sisse varisenud ja suur osa katusest kokku kukkunud.

Collinsville'i päästeameti teatel on tegemist paljude kannatanutega õnnetusega ja laohoonesse jäi lõksu palju inimesi. Edwardsville'i politsei teatel on ohvreid.

Edwardsville'i politseiülem Mike Fillback ütles, et varingu hetkel laohoones olnud inimesed evakueeriti bussiga Pontoon Beachi politseijaoskonda. Päästjad kammivad ikka veel rususid läbi, sest kardetakse, et mõni töötaja võib olla lõksu jäänud.