Tornaadod on nõudnud USA-s mitme inimese elu

USA Tennessee osariigis on tormi tõttu hukkunud kolm inimest, Arkansas' osariigi hooldekodu tabanud tornaado nõudis ühe inimese elu ja mitu sai tõsiselt viga. Kentucky kuberneri Andy Besheari hinnangul on osariigis hukkunud kümned inimesed.

Reede õhtul ja laupäeva varahommikul oli USA kesklääne- ja lõunaosariikides liikvel mitu tornaadot.

Tennessee loodenurgast Lake'i maakonnast on tulnud teated kahest tormiohvrist, ütles osariigi päästeameti pressiesindaja. Naabermaakonnas Obionis sai surma üks inimene.

Craigheadi maakonna kohtunik Marvin Day ütles uudisteagentuurile Associated Press, et keeristorm tabas 86 voodikohaga Monette Manori hooldekodu osariigi kirdeosas. Üks inimene sai surma ja 20 jäi kokkuvarisenud hoonesse lõksu. Viie inimese vigastused on tõsised.

Kannatada sai ka 32 kilomeetri kaugusel Trumanis asuv hooldekodu, aga seal teadaolevalt keegi viga ei saanud. Elanikud evakueeriti.

Missouri osariigis Defiance'i ja New Melle'i linna lähedal varises maja kokku ning üks inimene sai surma ja kaks viga.

Illinois' osariigis Edwardsville'i lähedal kukkus kokku Amazoni laohoone jalgpalliväljaku pikkune sein. Ka katus selle kohal langes sisse. Sündmuspaigal on vähemalt 100 päästemasinat.

Kannatanute arv ei ole veel teada, aga üks inimene toimetati helikopteriga haiglasse.

Edwardsville'i politseiülem Mike Fillback ütles, et varingu hetkel laohoones olnud inimesed evakueeriti bussiga Pontoon Beachi politseijaoskonda. Päästjad kammivad ikka veel rususid läbi, sest kardetakse, et mõni töötaja võib olla lõksu jäänud.

Kuberner: Kentuckys on tornaado nõudnud ilmselt kümnete inimeste elu

Kentucky osariigis möllanud tornaado on kardetavasti nõudnud vähemalt 50 inimese elu, ütles kuberner Andy Beshear laupäeva varahommikul ajakirjanikele.

"Ma kardan, et Kentuckys on surnud üle 50 inimese..., tõenäoliselt pigem kusagil 70 ja 100 vahel," ütles ta.

Kuberner ütles, et mitu maakonda on laastatud ning kõige võimsama tornaado teekond läbi osariigi oli üle 300 kilomeetri. "See on kõige tõsisem tornaadojuhtum Kentucky ajaloos."

Palju inimesi sai surma Mayfieldi linna küünlavabriku katusevaringu tagajärjel, ütles kuberner.

"Ma kuulutasin enne südaööd välja eriolukorra," teatas ta.