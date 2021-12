Pärnu otsustas keskväljaku arhitektuurikonkursi võidutööst loobuda

Võidutöö mõnest vaatest jääb mulje, et Endla teatri eest kaob liiklus. Tegelikult suunatakse liiklus Vee tänavalt just teatri eest läbi Akadeemia tänavale ja pool Vee tänavast läheb kinni. See lahendus ei sobi linnale, aga see on vaid pool häda.

"Olulise osa võidutöö realiseerimiseks tuleb koostada detailplaneering. Aga linnavalitsuse eesmärk oli asuda peale võidutöö väljakuulutamist kohe projekteerimisse. Detailplaneering oleks tulnud teha Pika tänava hoonestamise osas. Esimese koha töö nägi tõesti sinna hoonestuse ette. Siinkohal on oluline märkida, et see on tegelikult üldplaneeringu vastane, see oleks eeldanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamist," rääkis Pärnu linnaarhitekt Henri Eessalu.

Esikohatöö üks autoreid Jõnn Sooniste arhitektuuribüroost J+SX ütles, et linna selline otsus teeb väga kurvaks.

"Me olime pannnud sinna oma aja. See oli meie jaoks hästi oluline töö. Mina ise olen Pärnust. Ma olen Pika tänava peale palju mõelnud ja see on üks asi, mis mulle on hästi oluline. Ja sellest on ääretult kahju," lausus Sooniste.

Arhitektuurivõistluse žurii liige Karli Luik ütles, et selle võistluse lähteülesanne oli keerukas, sest peale tänavaruumi disaini oli vaja lahendada liikusskeem. Ja ala koosnes ka kahest väga erinevast kohast ehk teatriesisest ja Pikast tänavast. Võidutöö kõrvale jätmise tõttu ei arva Luik sugugi, et žüriil oleks põhjust tuhka pähe raputada.

"Ma pigem arvan, et mitte. Meil olid päris pikad ja keerulised koosolekud. Tõepoolest, me vaidlesime päris palju ja mina jäin kindlasti küll rahule selle võidutööga. On selge, et ükski töö, eriti sellise konkursi puhul, ei saa olla selline, mida sa võtad täiesti üks ühele ette ja hakkad seda realiseerima," ütles Luik.

Üks külg on asjal veel. Võib ju küsida, kas võistlustingimused oleks pidanud olema palju põhjalikumad, et arhitektidel oleks täpselt teada, mida neilt soovitakse.

"Samas tuleb arvestada võistluste puhul hästi olulist asja: et säiliks võistlejatel loominguvabadus, et päris kõike ette kirjutada võib-olla ei ole ka vaja. Peamine on see, et võistlejad saaksid aru, mida nad tegema peavad," lausus Pärnu linnakunstnik Janno Poopuu.