11 aastat tagasi tormis kannatada saanud kabelit taastatakse siiamaani

Väike-Maarja niinimetatud matsikabelile kukkus 2010. aasta 8. augustil Eestit räsinud äikesetormis kiriku tornikiiver.

Kui kirik sai uue tornikiivri vähem kui kahe aastaga, siis kabeli taastamine on eri põhjustel võtnud kauem aega. Katus sai majale peale 2016. aastal, kuid kabeli renoveerimisprojekti tegemiseni jõuti kiriku uue, ehitusinsenerist diakoni Juhan Rummi eestvedamisel 2019. aastal.

"Valmis on leinasaal, tehtud on vee- ja kanalisatsiooniühendus ning kõike seda me teeme eesmärgiga koguduse poolt hakata osutama kogukonnale matuseteenust, et selle kaudu tagada kirikuhoonete säilimine," lausus Väike-Maarja koguduse juhatuse esimees Kaire Kislov.

Renoveerimistöödega tahetakse lõpule jõuda tuleva aasta sügiseks.

"Sanitaarruumid on vaja valimis ehitada, kontoriruum, külmkamber, surnu ettevalmistuse ruum. Ja loomulikult on vaja korda teha maja välisfassaad ning viia õueala planeering kiriku peasissekäiguga ühte," ütles Kislov.

Kabeli renoveerimine läheb maksma üle 150 000 euro.