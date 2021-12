Pühapäev tuleb sajune

Pühapäeva hommikupoolikul on Ida-Eestis jätkuvalt sajune ja hõreneb alles pärastlõunal. Õhtul langevad õhutemperatuurid tagasi miinuspoolele ja Ida-Eestis algab uus lörtsi- ja lumesadu. Seega liikluses on endiselt keerulised tingimused.

Öö vastu pühapäeva sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma, seega teedel on endiselt libedust. Mitmel pool on ka udune. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, enne südaööd on Virumaal tuuleiile kuni 11 meetrit sekundis. Temperatuur ulatub mandril -2-st +1 kraadini, saarte rannikul on kohati ka soojem.

Hommik tuleb mandril pilvine, saartel võib olla üksikuid selgimisi. Kesk- ja Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, lääne pool on lörtsi- ja vihmahooge vähem. Mitmel pool püsib nii udu kui ka libeduseoht. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Temperatuur püsib mandril valdavalt null kraadi juures, läänes on ka plusskraade.

Päev kulgeb sarnase vaatepildiga ehk mandril on pilves ja saartel üksikuid selgimisi. Kesk- ja Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, lääne pool on üksikuid lörtsi- ja vihmahooge. Mitmel pool on jätkuvalt udune ja siin-seal lisaks libe. Nõrk tuul puhub valdavalt lõunakaarest. Termomeetril on -1 kuni +2 kraadi.

Järgnevatel päevadel pendeldab õhutemperatuur edasi-tagasi plussi ja miinuse vahet ning ülekaalus on pilvine ilm. Esmaspäev tõotab tulla suurema sajuta, aga juba teisipäeval levib tihe sadu läänest itta. Sadu tuleb praegusel perioodil nii lume, lörtsi kui ka vihmana. Neljapäeval on lootust, et taevas natuke selgineb.