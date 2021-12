Piiskop Joel Luhamets kuulutas Jõgeval välja jõulurahu

Jõuluootuse tervitused andsid edasi Jõgeva vallavolikogu esimees Priit Põdra ja Jõgeva vallavanem Angela Saksing. Saksing edastas ka eneseisolatsioonis oleva riigikogu esimehe Jüri Ratase tervitused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Luhamets kutsus oma kõnes üles pidama rahu kõigi inimestega.

"Tee see otsus olla hea, armastada oma peret, olla truu, hoolida teistest enam kui endast. Pidada kalliks, kes meie lähedal on. See otsus tuleb meil teha, et rahu võiks meie keskel olla. Apostel Paulus kirjutas: "Lõppeks vennad, olge rõõmsad, seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelel, pidage rahu, küll siis armastuse ja rahu jumal on teiega". Selle sõna peale ja minule ameti poolest antud meelevallaga kuulutan ma siin, kolmandal advendil Jõgeva linna südames väljaülemaalise jõulurahu. Kolmainujumala, isa, poja ja pühavaimu nimel, aamen," kõneles Luhamets.

Jõgeva jõulukuusel süüdati kolmas advendiküünal ja jõulurahutuli. Kõigil soovijail on võimalik oma laternaga tuld koju viia.

Üle-eestiline jõulurahu kuulutati Jõgeval välja juba 16. korda.