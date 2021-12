Ülo Vooglaid: Priit Humal pole loomevargusega tegelenud

Sotsiaalteadlane Ülo Vooglaid ja Priit Humal kinnitavad ühisavalduses, et ministeeriumi esitatud plagiaadisüüdistused on alusetud, teatas Ülo Vooglaid.

Ülo Vooglaid märkis, et plagiaadisüüdistused on alusetud. "Minu raamatus "Elanikust kodanikus" on esitatud ühiskondlike protsesse kirjeldavad mõisted. Nende defineerimine ja viitamine viisil, nagu Priit Humal on teinud uuringu esimeses peatükis "Mõned olulised mõisted", on kooskõlas minu soovitustega," ütles Ülo Vooglaid.

"Olen uuringus toodud käsitusega algusest peale kursis, olen osalenud ka probleemi sõnastamisel ja avamisel. Minu raamatut ei ole uuringus plagieeritud," sõnas Vooglaid.

Ühisavalduses seisab, et valminud Rail Balticu kaubaveo uuringu järeldused ei ole majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile meeltmööda.

"MTÜ Avalikult Rail Balticust kinnitab, et valminud Rail Balticu kaubaveo uuring toetab objektiivsetele kriteeriumitele ja kasutatud allikad on uuringus viidatud. Asjaolu, et uuringu järeldused ei ole majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile meeltmööda, ei muuda uuringus toodud järeldusi ja fakte olematuteks," seisab avalduses.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lükkas selle nädala kolmapäeval uuringu "Maanteedel veetavate kaupade modaalne nihe raudteele" paranduste tegemiseni tagasi ja leidis, et see ei vasta lepingus kirjeldatule. Puudusi on loetletud mitmesuguseid, kuid muu hulgas heidab ministeerium ette loomevargust, plagiaati.