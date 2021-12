Ida-Virumaal nakatumine langeb, aga haiglasse sattunud põevad varasemast raskemalt

"Kui vanasti, esimese ja teise laine ajal olid nad kuus kuni kaheksa päeva haiglas, siis praegu on normaalne, et nad on kaks nädalat haiglas. Pluss see, et pärast seda on neil vaja ka taastusravi läbi teha. Taastusravi pole lihtne, see on omakorda keeruline," rääkis Tohver.

12-aastastest ja vanematest idavirulastest on koroonavastase kaitsepookimise kuuri läbinud alla 60 protsendi, millega selles arvestuses ollakse Eestis kindlalt viimane.

"Kui meie elanikkonnast on umbes pooled vaktsineerimata, siis neljas laine jõuab meieni niikuinii. Alternatiiv on läbi põdeda, mis aga pole soovitatav, sest me ei tea kunagi, kuidas see haigus kulgeb. Teine võimalus on siis vaktsineerida. Alustame detsembri teises pooles laste vaktsineerimist, et ka lapsi rohkem kaitsta, sest praegu me näeme, et laste hulgas on nakatumine väga suur," ütles Tohver.

Vaktsineerijate absoluutarvult on Ida-Virumaa ligi 67 000 kaitsepoogituga Harjumaa ja Tartumaa järel Eesti kolmas maakond.