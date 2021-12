Esmaspäev on pilvine, kuid peamiselt kuiv

Uue nädala algus on pilvine, aga väikese sajuvõimalusega. Temperatuur on 0 kraadi ümber ja teed võivad olla libedad.

Esmaspäeva öö tuleb pilves selgimistega, sealjuures lund ja lörtsi sajab peamiselt Ida-Eestis, lääne pool on üksikutes kohtades lörtsi ja vihma. Mitmel pool on udu ja jäidet. Läänekaare tuul puhub 1 kuni 7 meetrit sekundis ning termomeetril on -3 kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikupoolikul püsib mitmel pool udune ja pilvine. Vaid Lääne-Eestis on kohati selgimisi ning Kagu-Eestis võib mõnel pool ka lund sadada. Jäidet on see-eest mitmel pool. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur püsib ööga sarnaselt -3 kuni +2 kraadi juures.

Päev on ka valdavalt pilvine, selgimisi on üksikuid ja neidki rohkem just saartel. Mõnel pool sajab nõrka lund või lörtsi. Läänekaare tuul puhub 3 kuni 9 meetrit sekundis, pöördudes õhtul lõunakaarde. Temperatuur tõuseb kuni 3 soojakraadini.

Teisipäevast on jälle vesisem, sest tihe sadu levib läänest itta. Sealjuures läänes sajab lörtsi ja vihma, idas lörtsi ja lund ning kohati tuiskab. Kolmapäeval sajab aeg-ajalt vihma ning siis on ka temperatuuri keskmine kõrgeim. Neljapäeva õhtul sadu hõreneb, aga mitte kauaks, reedel on taas mitmel pool lörtsi-lumine. Nädala teises pooles on lootust, et mõni pilv läheb päikese eest ära ka.