Berliin ähvardas Nord Stream 2 peatamisega Ukraina üle

Seoses pingelise julgeoleku olukorraga "lepiti ameeriklaste ja endise Saksa valitsuse vahel kokku, et edasise eskaleerumise korral see gaasijuhe tööle ei hakka," ütles Baerbock Saksa telekanalile ZDF.

Baerbock kõneles pärast G7 riikide kohtumist ning enne EL-i ametivendadega kohtumist esmaspäeval.

Scholz ütles varem visiidil Poolas: "Oleks tõsine viga uskuda, et mõne Euroopa riigi piiride rikkumine jääks ilma tagajärgedeta."

Nord Stream 2, mida on toetanud nii Vladimir Putin kui endine Saksa kantsler Angela Merkel, on saanud paljudelt riikidelt kriitikat. USA ja mitmed Ida-Euroopa riigid on mures, et Euroopa muutub projektiga Venemaast liiga sõltuvaks.

Ukraina on ka kuni praeguseni olnud üks peamisi Vene-Euroopa suunal gaasi transiitriike ning kardab, et selle territooriumist mööda minev Nord Stream 2 toob kaasa Ukraina positsiooni langemise majanduslikult ja diplomaatiliselt.

Scholz ütles, et Saksamaa teeb kõik, et tagada, et Ukraina jääks Vene gaasiekspordi transiitriigiks.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki soovitas Scholzil torujuhtme projekt peatada. Moskva võib kasutada seda Euroopa "välja pressimiseks", hoiatas Poola valitsusjuht: "Ma juhtisin kantsleri tähelepanu Nord Stream 2 gaasijuhtme avamise riskidele ning kahjuks ka ulatusele, mille võrra... need riskid Ukraina jaoks võivad muutuda märkimisväärselt halvemaks."

Poola on pikalt olnud vastu 10 miljardi eurot maksnud torujuhtme projektile, milles enamus kuulub Vene gaasihiiule Gazpromile. See jookseb läbi Läänemere Kirde-Saksamaale ning selle ehitus lõppes septembris.

Baerbock juhtis tähelepanu asjaolule, et gaasitorule ei saa hetkel nagunii heakskiitu anda, kuna "see ei vasta Euroopa energia seadusandluse reeglitele".