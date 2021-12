Chris Wallace lahkub Fox Newsist ja liitub CNN-iga

"Pärast 18 aastat otsustasin lahkuda Foxist. Tahan proovida midagi uut, olen valmis uueks seikluseks. Olen põnevil, et saan liituda voogedastuse maailmaga," ütles Wallace.

Wallace'i asendavad Fox Newsis teises saatejuhid, kuni talle määratakse alaline asendaja, vahendas The Wall Street Journal.

"Oleme uhked oma ajakirjanduse ja suurepärase meeskonna üle, kuhu Chris Wallace 18 aastat kuulus," teatas Fox News.

CNN + hakkab eksisteerima kõrvuti CNN-i olemasolevate televisioonivõrkudega. CNN + hakkab pakkuma päevas kaheksa kuni kaksteist tundi otseülekandeid.

Wallace pole ainus tuntud ajakirjanik, kes sel aastal liitus CNN+ga. Aasta alguses teatas CNN, et palkas NBC uudisteosakonna poliitikaajakirjaniku Kasie Hunti. Wallace hakkab tegema CNN-is samuti poliitilisi uudiseid, ütles asjaga kursis inimene ajalehele The Wall Street Journal.

Wallace on pälvinud kiitust, et ta suhtub mõlema partei poliitikutesse võrdselt. Konservatiivid kriitikud leiavad samas, et ta pole demokraatide suhtes piisavalt karm. Samas väidavad vasakpoolsed kriitikud, et Wallace pole vabariiklaste suhtes piisavalt karm.

Wallace on juhtinud mitut presidendidebatti. Ta juhtis ka 2020. aasta presidendivalimiste esimest debatti. Wallace pälvis kriitikat, kuna debatt muutus tihti kaootiliseks aruteluks. "Ma ei osanud uneski näha, et see läheb nii, nagu see läks," kommenteeris debati juhtimist Wallace.

Wallace on üks USA tuntumaid teleajakirjanikke.

Wallace alustas oma karjääri juba 1975. aastal, NBC telekanalis. Ta oli ka NBC Valge Maja peakorrespondent. Hiljem töötas Wallace 14 aastat ABC Newsis. Fox Newsiga liitus Wallace 2003. aastal.