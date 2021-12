Austraalia ja Lõuna-Korea allkirjastasid suure kaitsekokkuleppe

See on ajaloo suurim Austraalia ja Lõuna-Korea kaitsekokkulepe ning sõlmiti ajal, mil Austraalia ja Hiina suhted on üha pingelisemaks muutunud.

Lepe allkirjastati Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini Canberra-visiidi ajal.

Moon kohtus Austraalia peaministri Scott Morrisoniga ning liidrid leppisid kokku, et kahe riigi ametlikud suhted tõstetakse "kõikehõlmava strateegilise partnerluse" tasemele.

Moon ja Morrison ütlesid, et nad teevad tööd arendamaks puhta energia tehnoloogiaid.

Morrison märkis, et uus kaitselepe loob Austraalias umbes 300 töökohta.

Kaitseminister Peter Dutton ütles omakorda, et Austraalia valitsus on pühendunud regiooni turvalisena hoidmisele ning uus lepe aitab moderniseerida riigi relvajõude.

Lõuna-Korea on Austraalia suuruselt neljas kaubanduspartner ja suuruselt neljas eksporditurg. Sel aastal tähistatakse kahe riigi diplomaatiliste sidemete 60. aastapäeva.