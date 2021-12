Macron kutsus Scholzi üles leidma EL-i jaoks uusi finantslahendusi

Saksamaa kantsler Olaf Scholz tegi oma esimese visiidi Pariisi, kus ta kohtus Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Prantsuse president ütles Saksa kantslerile, et Euroopa Liit (EL) peab leidma pragmaatilised lahendused, et rahastada majanduskasvu ja strateegilise suveräänsuse saavutamist.

Macron suhtles reedel esimest korda näost näkku Scholziga, kes vannutati ametisse eelmisel nädalal.

Mõlemad riigijuhid lubasid paindlikkust EL-i võlareeglite suhtes, et tagada jätkusuutlik majanduskasv ja rahastada roheenergiale üleminekut. Macron astus siiski sammu kaugemale, kui mainis 800 miljardi euro suurust koroonaviiruse taastamise fondi. Selle fondi raames nõustusid EL-i riigid esimest korda jagama ühist võlariski, vahendas Politico.

"Euroopa peab oma majandusliku ja strateegilise suveräänsuse suurendamiseks looma uued finantsinstrumendid, nagu seda on koroonaviiruse taastamise fond," ütles Macron.

Macroni sõnul puudutab tema ettepanek reageerimist uuele keskkonnale, millega EL silmitsi seisab. See hõlmab ka pandeemiast tingitud uusi majanduslikke ja sotsiaalseid tingimusi.

"Tuleb investeerida ka Euroopa suveräänsusesse. Me peame leidma pragmaatilised lahendused," ütles Macron.

Scholz oli kohtumisel vaoshoitum. Siiski rõhutas Scholz, et mõlemad pooled võiksid leida ühise lähenemisviisi.

"Olen kindel, et suudame eesseisvad ülesanded ühiselt lahendada. Peame tagama jätkusuutliku majanduskasvu säilitamise ning samas tagama usaldusväärse rahanduse. On võimalik saavutada neid mõlemat korraga," viitas Scholz EL-i võlareeglite paindlikkusele.

Prantsuse ja Saksamaa vahel tekitab erimeelsusi ka tuumaenergia küsimus. Prantslased tahavad, et tuumaenergia klassifitseeritakse kliimasõbralikuks energiaallikaks. See meelitaks ligi rohkem investeeringuid tuumaenergiasse.

Scholz leidis, et riigid võiksid roheenergiale ülemineku võimaldamiseks pakkuda välja erinevaid lahendusi.

"On selge, et igal riigil on oma vaatenurk, kuidas peatada inimese põhjustatud kliimamuutust. Saksamaa on oma otsuse teinud. Keskendume taastuvenergia laiendamisele," ütles Scholz.