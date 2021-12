Elektri hind on teisipäeval 205,71 eurot MWh

Elektri esmaspäevane keskmine börsihind oli 214,78 eurot MWh eest.

Päevasiseselt tuleb teisipäeval kõrgeim hind 370,88 eurot Eesti aja järgi kella 17 ja 18 vahel. 300 euro kandis on hind suurema osa päevast.

Sel sügisel ja talvel on elektri börsihind teinud mitmeid hinnarekordeid. Elektri viimane rekordhind pärineb 7. detsembrist, mil see küündis päeva keskmisena 469,03 euroni MWh kohta, tiputunnil oli see 1000,07.

Möödunud kuu ehk novembri keskmiseks hinnaks kujunes 116,78 eurot, mida on 2,8 korda enam kui aasta varem, mil kuu keskmine börsihind oli 40,99 eurot.

Enne tänavust aastat pärines varasem rekordhind elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas 2014. aasta 20. juulist, mil päeva keskmine hind oli 124,77 eurot MWh kohta. Võrdluses sellega kerkis 7. detsembri rekordhind 275,9 protsenti.