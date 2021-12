Leedu välisminister: Venemaa valmistub täiemahuliseks sõjaks Ukraina vastu

Euroopa Liidu välisministrid arutavad esmaspäevasel kohtumisel Venemaa ähvardusi. Liidu välispoliitikajuhi Josep Borrelli sõnul kaalutakse ka uusi sanktsioone Venemaa vastu, mingeid otsuseid selle kohta veel ei tehta. Küll aga jõudsid välisministrid kokkuleppele kehtestada sanktsioonid Ukraina ja Aafrika mitme piirkonna destabiliseerimises süüdistatava Wagneri grupiga seotud isikute vastu.

Venemaa on koondanud Ukraina piiri lähedale suurel hulgal vägesid. Ühtlasi nõuab Venemaa, et NATO lubaks ida poole enam mitte laieneda, lõpetaks õppused Venemaa piiri lähedal ja ei tooks piiri lähedale ka Venemaa julgeolekut ohustavat relvastust.

"Me oleme veendunud, et Venemaa kavandab Ukraina vastu täiemahulist sõda. See on pretsedenditu sündmus pärast teist maailmasõda ja me peame olema väga valmis ka oma sõnumites," ütles Landsbergis.

"Me oleme heidutusrežiimil, et hoida see kriis ära. Igal juhul juhul saadame me selge sõnumi, et igasugune rünnak Ukraina vastu läheb Venemaale kalliks maksma. Aga praegu püüame me anda oma parima, et seda ei juhtuks," lausus Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell.