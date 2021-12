Prokurör: Pääsküla plahvatuse kohta on mitu uurimisversiooni

Terve pühapäeva õhtu ja esmaspäeva on jõuametid tegelenud sündmuse detailide väljaselgitamisega. Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Eneli Laurits ütles, et praegu on mitu uurimisversiooni ja Pääsküla raba on inimestele ohutu.

"Käesoleval hetkel on alustatud kriminaalmenetlus, et uurida toimunud plahvatuse asjaolusid. Surma on saanud üks inimene ja ühe uurimisversioonina on laual ka see, et ühtegi isikuvastast kuritegu toime pandud ei ole. Kust on saadud lõhkeaine, milline see lõhkeseadeldis oli, kõik need asjaolud selgitab uurimine välja," lausus Laurits.

Kuivõrd uurimistoiminguid veel kestavad, ei saa veel midagi täpsemat avalikusele välja öelda, lisas Laurits.