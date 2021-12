Popov: suure tõenäosusega on omikroni tüvi nakkavam kui delta tüvi

Kuigi praegu veel kindlad andmed puuduvad, võib suure tõenäosusega öelda, et koroonaviiruse omikroni tüvi on nakkavam kui delta tüvi, samas pole andmeid uue tüve ohtlikkuse kohta, ütles "Ringvaates" Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov.

Eelmise nädala lõpus alanud haigestumiste ja haiglaravi vajavate Covidi-patsientide arvu kasv võib olla seotud sellega, et omikroni tüvi levib ka Eestis, lausus Popov. "Seda ei saa välistada," ütles ta.

Popovi sõnul saab suure tõenäosusega öelda, et uus tüvi on delta tüvest nakkavam.

"Suure tõenäosusega võime täna öelda, et on nakkavam kui delta tüvi. Samas, kui palju nakkavam, saame teada paari nädala jooksul, kui hästi läheb. Uuringud veel jätkuvad," ütles ta.

Popovi sõnul puuduvad kindlad andmed ka selle kohta, kas omikroni tüvi on ohtlikum delta tüvega võrreldes. "Praeguste andmete järgi võib öelda, et umbes samasugused sümptomid esinevad kui deltal ja suremus ei ole praegu kõrgem," lausus ta.

Popovi sõnul jääb üle vaid loota, et paika peab teooria, mille järgi on omikroni tüvega nakatunutel kergemad sümptomid ja haigestunuid vähem.

"On olemas kliiniline kogemus Lõuna-Aafrikas, kus surmi ei ole registreeritud, rohkem levib see nooremate inimeste, 20- kuni 30-aastaste seas. Tõsi muidugi on, et populatsioon on Lõuna-Aafrika vabariigis noorem kui Euroopas," ütles ta.

Popovi sõnul vastab tõele, et praeguste teadmiste järgi annab omikroni tüve vastu kõige parema kaitse kolmas vaktsiinidoos.