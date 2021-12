Elering: elektrisüsteemis võiks tõsta juhitava tarbimise osakaalu

Aruande kohaselt saab Eesti elektrisüsteem aastani 2030 hästi hakkama ja varustuskindluse norm on varuga täidetud. Eestis on süsteemi opereerimise tarbeks olemas ligikaudu 1000 megavatti kindlat elektri tootmisvõimsust ning lisaks 250 megavatti avariireserve.

Pärast 2030. aastat on Eleringi konservatiivse hinnangu põhjal Eestis oluliselt vähem kui 1000 megavatt-tundi kindlat võimsust, elektrisüsteemi ohutuks opereerimiseks oleks sellisel korral vaja tuua turule lisavõimsust.

Muutlike taastuvenergia tootmisvõimsuste lisandumisel tuleks süsteemi juhtimiseks ja jooksvaks tasakaalustamiseks tõsta juhitava tarbimise osakaalu. Juhitavad tarbijad on need, kes saavad vastavalt elektrihinnale oma tarbimist suurendada või vähendada. Näiteks suure tarbimisega tööstusseadmete kasutamist saab nihutada nii, et see ei mõjuta oluliselt äritegevust.

Elektritarbimine on tulevatel aastatel soojematest aastatest olenemata kasvutrendis. Eleringi hinnangul väljendub tarbimise kasv ennekõike aastase tarbimise kasvus ja ei pruugi avalduda tiputarbimise kasvus.

"Kliimamuutus loob eeldusi uutele tehnoloogiatele ja ärimudelitele tulla globaalsele turule. Keskne mõte on näha energiasektori dekarboniseerimist võimaluse, mitte ohuna," kirjutab Eleringi juhatuse esimees aruande eessõnas.

Eesti süsteemi võimekuse tase oleks raporti kohaselt ka ulatusliku dekarboniseerimise stsenaariumi arvestades varustuskindluse normile vastav.

Talv möödub Euroopas pingeliselt

Analüüsi kohaselt võib praegune talv mööduda Euroopa elektrisüsteemis külmast talvest, kiirest majanduse taastumisest ja maagaasi hinnatõusust tulenevalt pingeliselt.

Külma talve korral võib olla piiratud maagaasi kättesaadavus, mis võib avaldaks mõju ka elektritootmisvõimsuste kättesaadavusele. Elering märgib, et Balti regiooni teenindavas Läti gaasihoidlas on maagaasi varu keskmisel tasemel ja maagaasi puudujääki ei ole ette näha. Euroopa elektritootmisvõimsuste puudujääk võiks siiski teatud tingimustel mõjutada ka Eestit.

Tootmisvõimsuste varu võib mõjutada ka külm talv kogu Euroopas. Külm talv suurendab elektritarbimist ja varus oleva tootmisvõimsuse hulk väheneb. Lisaks temperatuurile mõjutab tootmise varu ka päikese- ja tuuleenergia kättesaadavus.

Ilmastikuoludele lisaks mõjutab talvist tootmisvõimsuste varu elektrijaamade ja ülekandeliinide avariilisus, millest osaga on arvestatud, kuid üheaegselt toimuvad tavapärasest suuremad avariid võivad süsteemi piisavuse probleeme põhjustada.

Pingelise olukorra tekkimine Eestis on Eleringi hinnangul siiski väiksema tõenäosusega kui teistes Euroopa piirkondades.

Eleringi 2021. aasta varustuskindluse aruannet saab lugeda siin.