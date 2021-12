Võru linnavalitsus korraldab tänavu kõnniteede lumekoristuse ise

Võru linnas on palju eramaju, mulle elanikud on juba väärikas eas või omanikud elavad ja töötavad Võrust eemal, mistõttu talvel on neil raske oma majaesist kõnniteed hooldada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Varem oli niimoodi, et individuaalmajade omanikud pidi ju ise koristama ja tihti olid tänavad koristamata. Minul on tütrel maja Liiva tänavas, tema ise elab Soomes ja seda tänavat pidin mina talvel lahti lükkama," rääkis Võru elanik Veevi.

Kõnniteede lume- ja libedusetõrje on linnas probleemiks juba pikka aega.

"Olukord kujunes selliseks, et väga paljud kõnnitee lõigud olid hooldamata. Tõesti osad, õigemini pooled majaomanikud, ettevõtte omanikud tegid väga korralikult seda tööd, aga poolte puhul olid suured probleemid ja mis sellest hästi hooldatud kõnniteest kasu kui järgmisel lõigul on ikka libe ja lumine," ütles Võru linnapea Anti Allas.

Kõnniteede hooldamine on Võrus keeruline, sest vaja on erineva laiusega traktoreid.

"Keerukam ongi ikkagi selline Katariinas ja kus ongi hästi kitsad tänavad, on trepid puud, asjad, kuhu masinaga väga ei pääse. Tehnika ongi eri laiusega, on pisemad Holderid, mis lükkavad kitsamaid, on suurem traktor, mis lükkab laiemaid tänavaid ja siis ongi meeste brigaadid, mõnda kohta ei pääse traktoriga, seal tulebki labidaga teha," sõnas teehooldusega tegeleva GartnerGrupi juhataja Pirek Piirisild.