Teisipäeval tõuseb õhutemperatuur mitu kraadi üle nulli

Kui teisipäeval on Lääne-Eestis sadu vesine, siis ida pool tuleb juba lörtsi ja lund. Pole välistatud ka lühiajalised jäävihmahood. Tuul tugevneb ning põhjustab ühes lumesajuga tuisku. Teed on libedad ning liiklusolud sisealadel keerulised.

Öö vastu teisipäeva on Eestis suurema sajuta, kuid mitmel pool udune. Hommikul jõuab merelt tihedam sajuala. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 10 meetrit sekundis, vastu hommikut läheb rannikul tugevamaks. Õhutemperatuur on -3 kraadist idas +3 kraadini saartel.

Hommikul sajab Lääne-Eestis vihma ja lörtsi. Sisealadel on laialdaselt udu ja libedust põhjustavat jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Päeval sajab Lääne-Eestis vihma ja lörtsi, idapoolsetes maakondades lörtsi ja lund, võimalik on ka jäävihm. On jäidet, kohati tuiskab, nähtavus on halb. Õhtuks Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis, õhtu poole pöördub saartel läände ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on idas -2 kuni +1, läänes +1 kuni +6 kraadi.

Kolmapäeva päeval jõuab merelt saartele järgmine vihmasadu ja liigub üle mandri itta, idas tuleb ka lörtsi. Öine õhutemperatuur on null kraadi ümber, päevane kindlalt plussis.

Neljapäeval õhuvool veidi muutub ning sajupilvede liikumise suund on loodest kagusse. Õhk külmeneb ning vihma sekka tuleb enam lörtsihooge.

Reedel-laupäeval külmenemine jätkub: tihedat sadu pole praeguste prognooside järgi oodata, kuid taevast pudeneb sageli valgeid helbeid.