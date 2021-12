Kuressaare loodab jõuluturu edu valguses turgu ka suvel käimas hoida

Kuressaare turu argipäev on juba pikalt inimtühi, pole ei ostjaid ega müüjaid. Detsembrikuu laupäevadel, kui jõuluturgu peetakse, on ühtäkki aga kohal üle 35 müüja ja sadu ostjaid.

Jõuluturu külastaja Aivari sõnul on turg vajalik. "Siin ongi ju ehe näide sellest, et kui pandi konkreetne energia praegu siia, siis see ka töötab see positiivne energia. Ja selline ta paks olema koguaeg, mitte ainult jõulude ajal," rääkis ta.

Jõuluturu üks korraldajatest Sulvi Munk rääkis, et laupäeval oli kohal palju müüjaid. "Meil on ka väga palju ostjaid ja juba mitmendat nädalat," ütles ta.

Saaremaa vald, kellele turg kuulub, on pikalt otsinud lahendusi, et saaks turu toimima ka muul ajal, aga paraku pole toimivat lahendust suudetud leida. Väidetavalt ei tule müüjad, sest ostjaid pole ja ostjad ei tule, sest pole müüjaid.

"Kutsume veelkord üles, et kui kellegi on mingeid häid ideid või mõtteid, või kes oleks valmis seda asja ka vedama, siis igasugune nägemus valla poole oleks väga teretulnud. Vallavalitsus plaanib selle teema uuel aastal taas teemaks võtta, kuidas me saaksime selle turu järgmisel suvel taas elama," rääkis Saaremaa valla abivallavanem Mikk tuisk.

Põhjuseid turul kauplemiseks on mitmeid. "Siin saab ise inimestega rääkida. Inimesed ei oska ise tahtagi meie saaremaiseid kreeka pähkleid," kirjeldas jõuluturu kaupleja Mai senist kogemust.

Jõuluturul kaupleja Pekka sõnul on kindlasti turu korraldamine aastaringselt võimalik, kui see teha kõikidele osapooltele huvitavaks. "Esialgu võib-olla ei pruugi see tööle minna, aga kindlasti ajaga see toob tagasi kõik. Ja kui inimestel on rütm sees ja ka mingi kindlus sees , et ta saab sealt selle kauba kätte, mida ta oodanud on, siis ma usun, et ta hakkab ka ise siin rohkem käima," ütles ta.

Sellel aastal toimub jõuluime veel ühel korral – laupäeval, 18. detsembril, aga järgmisel aastal tuleb loota lihtsat imet, et turg aastaringselt tööle hakkaks, kasvõi nädalavahetusel. Või tuleb ikkagi oodata taas 12 kuud jõuluimet.