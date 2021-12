Läti langetab võrgutasu ja suurendab toetuste saajate hulka

Majandusministeeriumi pakutud elektrienergia ja maagaasi käibemaksu alandamine viie protsendini ei saanud kõigi koalitsioonipartnerite toetust ja jääb praegu ära.

Lähipäevil töötatakse välja muudatused, mis võimaldavad suuremal hulgal peredest saada kütteperioodi jooksul rohkem eluasemetoetust, sõltumata sellest, millega maja või korterit köetakse.

"Käibemaks ei mõjuta ettevõtteid kuigivõrd. Küll aga mõjutab firmasid võrgutasu alandamine. Meie toetused on ka laiemad - pole vaja toetada ainult kodumajapidamisi, sest inflatsioon mõjub toodete ja veoteenuse kaudu palju laiemalt," ütles Läti rahandusminister Janis Reirs.

"Selliseid toetusi soovitasid eelmisel nädalal koos olnud rahvamajandusnõukogu ja erinevate elualade ettevõtjad, kes kasutavad tootmises palju elektrit. Nemad ütlesid ka, et võrgutasude alandamine on just see, mida on teinud ka meie naabrid Eestis," sõnas Läti majandusminister Janis Reirs.

ERR-i Läti korrespondent Ragnar Kond rääkis "Aktuaalses kaameras", et seda, kas ettevõtjad on meetmetega rahul on veel vara öelda, kuid kodutarbijad ootasid riigilt suuremat tuge.

"Nad ootasid ka käibemaksu alandamist viie protsendini, see oleks toonud elektriarvete alanemist 50 protsendi võrra ehk sellele tasemele, mis oli aasta alguses. Nüüd on teada, et elektriarved kahanevad umbes 20 protsenti, aga sellest läheb toetuse saajate ring laiemaks," ütles ta.

Lätis tõusevad ka muud toetused, nagu perede toetus ja ka vaktsineeritud pensionärid saavad 20 eurot kuus lisaraha.

"Perspektiiv on muidugi kurb, Läti Gaas avaldas täna järgmise aasta prognoosi, gaasi hind võib tõusta 50-90 protsenti," ütles Kond.