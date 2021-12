Taani kohus mõistis endise immigratsiooniministri süüdi

Taani parlament hääletas Inger Stoejbergi kohtu alla andmise poolt pärast seda, kui parlamendi poolt määratud komisjon otsustas, et paaride eraldamine asüülikeskustes on selgelt ebaseaduslik ning et tema ministeeriumi ametnikud olid Stoejbergi hoiatanud, et otsus ei ole seadusega vastavuses.

Kohus mõistis endise ministri süüdi tahtlikus või rängalt hoolimatus ametikohustuste rikkumises ja parlamendile ebatäpse või eksitava info andmises ning mõistis talle 60-päevase kinnipidamise.

Praegu pole selge, kas eksminister peab minema vangi või saab ta karistust kanda kodus elektroonilist randmevõru kandes.