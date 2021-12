Macroni konkurent pole rahul presidendi eelistamisega meedias

Prantsusmaa Vabariiklaste partei presidendikandidaat Valerie Pecresse pöördus riigi audiovisuaalmeedia nõukogusse, et see tauniks president Emmanuel Macroniga presidendivalimiste kampaania ajal tehtavaid pikki intervjuusid ja muid saateid.

Pecresse'i sõnul kasutab Macron oma ametiseisundit ära kampaania tegemiseks ja seab sellega teised presidendikandidaadid ebasoodsasse olukorda. Pecresse'i sõnul peaks kampaaniaperioodil kehtima valitsevale presidendile, juhul kui ta kandideerib uuesti, kehtima samasugused esinemispiirangud, nagu teistele kandidaatidele.

Pecresse'i sõnul näitab pikk teleintervjuu Emmanuel Macroniga Prantsuse rahvusringhäälingu telekanalis väga kujukalt, mis valitseval presidendil tagasivalimiskampaanias valesti võib minna. Pecresse'i sõnul ei tohiks olla ühtki presidendikandidaati, kelle puhul piisab vaid soovist, et telekanalid talle piiramatult eetriaega annaksid ning kes seetõttu saab teha kampaaniat tundide kaupa, samas kui tema vastased peavad leppima viieminutiliste etteastetega.

Pecresse'i sõnul ei lähe selline praktika kokku tema arusaamaga demokraatiast. Nüüd näeb presidendikandidaat audovisuaalmeedia nõukogus ainsat võimalust kandidaatide esinemisaegade taasvõrdsustamiseks ja sellega ka ausa demokraatliku protsessi taastamiseks.

Pecresse meenutas, et pidi samal ajal, kui rahvusringhäälingus läks eetrisse pikk intervjuu presidendiga, esinema ühes poliitikasaates. Selle saate algus aga lükati seoses presidendi intervjuuga edasi. Pecresse leiab, et tegu polnud juhusega, vaid temast on saanud valitseva presidendi kinnisidee ning president kasutab kõiki võimaluse, et ebameeldivale rivaalile kaikaid kodaraisse loopida.

Pecresse'i pressiesindaja on teinud avalduse, mille kohaselt tuleks Macroni intervjuule kulunud aeg arvata maha valitsevale presidendile eraldatud kampaania-ajast. Pressiesindaja sõnul on üldiselt selge, et ametist lahkuv president on juba uute valimiste kandidaat ning siin pole mõtet teeselda ja nägusid teha.

Viimane avaldus pole küll uudne, sest juba kevadel nõudsid pea kõigi teiste parteide presidendikandidaadid või kampaaniajuhid, et Macron lõpetaks salatsemise ning teataks avalikult, et kavatseb tõepoolest teisekski ametiajaks ametisse jääda.

Samuti süüdistavad nii parem- kui vasakpoolsed võistlejad Macroni oma valimiskampaania korraldamises riigi raha eest. Samasugused süüdistused on tabanud aga pea kõiki presidente, kes teiseks ametiajaks kandideerivad. Näiteks lahvatas suur skandaal pea kümme aastat tagasi, kui Nicolas Sarkozi teiseks ametiajaks kandideeris.

Pecresse'i peetakse Macroni kõige tõsisemaks võistlejaks ja temast usutakse, et ta saab praeguse presidendi võimult tõukamisega tõepoolest hakkama. Pecresse ise on öelnud, et on ühe kolmandiku ulatuses Margaret Thatcher ning ülejäänud kolmandike ulatuses Angela Merkel. Pecresse on lubanud taastada Prantsusmaa väärikuse, ehk kasutab seega lauset, mis oleks pigem omane USA eelmisele presidendile Donald Trumpile või Prantsusmaa enda marurahvuslikke populiste esindavale Rahvuslikule Liidule. Ka ei ole Pecresse'i vaated rännet puudutavas marurahvuslaste omadest sugugi väga kaugel. Näiteks on ta ägedalt vastu Euroopa föderaliseerimisele, leides, et selle asemel tuleks võim rahvusriikide pealinnadesse tagasi tuua.