Kohus mõistis laste juuresolekul nende ema tapnud mehe 14 aastaks vangi

Harju maakohus mõistis teisipäeval pikaks ajaks vangi mehe, kes tappis Lasnamäel laste silme all oma naabrinaise.

Kohus tunnistas 80-aastase Mati Põiklägu süüdi tapmises ja tulirelva ebaseaduslikus omamises ning mõistis talle kokku 14-aastase vanglakaristuse.

Tema karistusaega arvestatakse tema kinnipidamisest 5. jaanuaril.

Põhja ringkonnaprokurör Eneli Laurits leidis kohtuvaidluses, et Põiklägu süü tapmises ja tulirelva ebaseaduslikus omamises on tõendatud ning teda tuleb karistada kokku 14-aastase vangistusega. Kaitsja Meelis Masso leidis, et Põiklägu süüdistus tuleb hinnata tapmisest ümber surma põhjustamiseks ettevaatamatusest või provotseeritud tapmiseks ning mõista talle seetõttu prokuröri nõutust oluliselt leebem karistus.

1. oktoobril alanud protsessil kuulutas kohus istungid prokuröri taotlusel kinniseks alaealiste kannatanute ehk ohvri laste eraelu kaitseks.

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi läks Põiklägu Tallinnas Lasnamäel Ümera tänaval asuvas kortermajas tänavu 5. jaanuari õhtul korrale kutsuma ülemise korruse naabrit, 36-aastast Polinat. Põiklägu võttis kaasa tulirelva Taurus, mille omamiseks tal seaduslikku luba ei olnud. Polina avas ukse, misjärel tekkis mehe käes olnud relva pärast rüselus ja mille käigus mees tulistas naist kaks korda. Polina suri saadud vigastustesse samal õhtul haiglas.

Kriminaalmenetlust juhtiva ringkonnaprokuröri Eneli Lauritsa sõnul viibisid ühetoalises korteris tulistamise hetkel 4- ja 6-aastane laps. "Matile esitas prokuratuur süüdistuse tapmises ja süüd suurendab asjaolu, et ta tulistas kannatanut ohvri 4- ja 6-aastase lapse juuresolekul. Matit süüdistatakse ka ebaseadusliku tulirelva omamises, mille mees soetas koos laskemoonaga Tallinnas turult kaks kümnendit tagasi," ütles Laurits.

Kriminaalasja uuris Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talitus ja uurimist juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.

Karistusseadustik näeb tapmises süüdimõistmisel ette 6 kuni 15-aastase vangistuse.