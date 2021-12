Uuring: koroonaviiruse omikrontüvi on leebem kui algne tüvi

Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) uuringu kohaselt levib koroonaviiruse omikrontüvi kiiresti, kuid selle pärast satub haiglasse vähem inimesi kui delta variandi pärast. Teadlased eeldavad, et omikrontüvi on leebem kui viiruse esialgne Wuhani variant.

Uuringu tulemused pärinevad tervishoiuteenuse osutajalt Discoveri Health, kes vastutab 3,7 miljoni patsiendi eest. Firma tegevjuhi Ryan Noachi sõnul on andmed esialgsed, kuid omikrontüvi tundub leebem, kui esialgu eeldati.

"See on selgelt väga nakkav variant. Hetkel on aga julgustav näha madalat haiglaravi vajadust, mis viitab, et inimesed ei haigestu nii raskelt," ütles Noach.

Iga 1000 nakatunu kohta sattus esimese laine tõttu haiglasse 44 inimest. Koroonaviiruse delta variandi tõttu sattus haiglasse 101 inimest, omikroni tõttu 38 inimest, vahendas The Times.